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مرأة

رفقة صغيرها.. نجمة مسرح مصر تتألق بإطلالة كاجول

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:13 م
إسراء عبدالفتاح
إسراء عبدالفتاح
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آلاء حسن
نشرت نجمة مسرح مصر إسراء عبدالفتاح، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول أنيقة.

وظهرت إسراء عبد الفتاح، زوجة الفنان حمدي المرغني، برفقة طفلها، وكانت تخفي وجهه، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلا: "ربنا يحميكوا" .

وارتدت نجمة مسرح مصر، جاكيت بامب باللون الكحلي، ونسقت معهم بنطلون جينز، وعلقت على صورة قائلة: "سكر محلي محطوط على كريمة".

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق مناسب لإطلالتها، مع نظارة شمس تليق بها. 
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