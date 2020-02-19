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فن

أروى جودة تقترح فكرة لحل أزمة أغاني المهرجانات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:58 م
أروى جودة
أروى جودة
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محمد نحلة

نشرت الفنانة أروى جودة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر،  رأيها في أغاني المهرجانات، وقرار الفنان هاني شاكر بمنع تلك النوعية وكتبت: "الصراحة.. أنا بحب أوي أغاني المهرجانات، ومعظم الناس اللي أعرفهم بيحبوها، وفكرة إننا نمنع النوع ده من الأغاني مش فكرة كويسة".


وتابعت: "الأصح في رأيي المتواضع هو إننا نحط ضوابط لكلمات الأغاني، بحيث إن محدش يزعل ويتخدش حياؤه وما نقطعش عيش حد".


وكان قد أصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء،  محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.


ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".
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