مى كساب تطرح مهرجان طيب ليه كده رغم وقف زوجها

قررت الفنانة مى كساب طرح أغنية جديدة بطريقة المهرجانات، على الرغم من منع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لهذا النوع، ومنع زوجها اوكا من الغناء.





ونشرت مي كساب عبر حسابها على "إنستجرام" ىمقطع فيديو من داخل الأستوديو، وكتب:" مهرجان #طيب_ليه_كده كلمات وألحان وتوزيع / أوكا قريبا".





وكان قد أصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرًا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.





ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".



