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بين الناس

قطع مياه الشرب 4 أيام متواصلة بالفيوم.. تفاصيل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انقطاع مياه الشرب عن مركز طامية بالكامل، بما فيه "المنطقة الصناعية بكوم أوشيم - قرى الصالحية وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم- قرى منشأة بنى عتمان- منشأة طنطاوى بمركز سنورس"، لمدة  4 ايام متواصلة.

وأشارت إلى أن قطع المياه سيبدأ من ظهر يوم الأحد المقبل، الموافق 23 فبراير 2020، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 27 من الشهر نفسه؛ وذلك من أجل عمل التجهيزات اللازمة لتنفيذ الاصلاحات لخط المياه العكرة قُطر 1400 مم بمحطة تنقية مياه بطامية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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