طارق عزت: القيادة السياسية حريصة علي امتلاك الدولة للتصنيع الحربي..فيديو

قال اللواء مهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي ، إن المصنع تم إنشاؤه لإنتاج ذخائر الاسلحة الصغيرة وذخائر الاسلحة المتوسطة من عيار 20 إلى 40 ملي .





وأضاف طارق عزت خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الإنتاج الحربي لديه مصنع لانتاج الاسلحة الصغيرة والمتوسطة ومصنع اخر للتعبئة وهذا من جانب التصنيع العسكري .





وأوضح طارق عزت ، أن القيادة السياسية حريصة على امتلاك الدولة للتصنيع الحربي كما ان وزارة الانتاج الحربي تقوم بتصنيع أسلحتها وذخيرتها بأيدي وعقول مصرية .





وتابع طارق عزت ، أن وزارة الانتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي حريصتان علي التكامل بين مصانع الانتاج الحربي.



