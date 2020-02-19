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توك شو

طارق عزت: القيادة السياسية حريصة علي امتلاك الدولة للتصنيع الحربي..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:41 م
طارق عزت
طارق عزت
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إبراهيم القادري
قال اللواء مهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي ، إن المصنع تم إنشاؤه لإنتاج ذخائر الاسلحة الصغيرة وذخائر الاسلحة المتوسطة من عيار 20 إلى 40 ملي .

وأضاف طارق عزت خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الإنتاج الحربي لديه مصنع لانتاج الاسلحة الصغيرة والمتوسطة ومصنع اخر للتعبئة وهذا من جانب التصنيع العسكري .

وأوضح طارق عزت ، أن القيادة السياسية حريصة على امتلاك الدولة للتصنيع الحربي كما ان وزارة الانتاج الحربي تقوم بتصنيع أسلحتها وذخيرتها بأيدي وعقول مصرية .

وتابع طارق عزت ، أن وزارة الانتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي حريصتان علي التكامل بين مصانع الانتاج الحربي.

واستكمل طارق عزت ، أن وزارة الإنتاج قامت بفتح خطوط جديدة في العديد من المصانع مثل مصانع الألواح الشمسية وغيرها .  
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