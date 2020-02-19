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محافظات

إزالة 38 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا.. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:06 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدتين المحليتين لمركزي قنا وفرشوط نجحت في إزالة 38 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

وأوضح أنه في مركز قنا نجحت الحملة في إزالة 6 حالات تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمساحة 2210 متر مربع، وفي مركز فرشوط نجحت الحملة في ازالة 5 حالات تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 20 قيراط وإزالة 6 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمساحة 295 متر مربع، كما نجحت ايضا في إزالة 21 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمساحة حوالي 14 قيراط و14 سهم. 

وأضاف محافظ قنا، بأن اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة وحتي الآن بلغت 101 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 336 فدان و17 قيراط و13 سهم، بالإضافة إلى إزالة 204 حالة تعدي بالمباني بمساحة 241 ألف و841 متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واكد محافظ قنا، استمرار أعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها و لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين و لا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

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إزالة 38 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا.. صور
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إزالة 38 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا.. صور
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