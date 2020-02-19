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رياضة

اتحاد الكرة يجري تجربة الـ var في لقاء الإسماعيلي وبيراميدز بـ الكأس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:44 م
مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي وبيراميدز
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يسرى غازى
كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد إجراء التجربة النهائية الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var  استعدادا لتفعيلها فى الدورى الممتاز.


وقالت مصادر مطلعة إن اتحاد الكرة سوف يقوم بإجراء تجربة على تقنية الفيديو خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كاس مصر.


ولفتت إلى أنه بعد اعتماد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لـ 52 حكما خلال دورة الـ var الأخيرة التى جرت فعالياتها فى استاد القاهرة يتم وضع اللمسات النهائية لتفعيل تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها فى الدورى الممتاز.


أشارت إلى ان الجبلاية يتأهب من أجل تجربة تقنية الفيديو فى مباريات كأس مصر ومنها لقاء الإسماعيلي وبيراميدز للوقوف على مدى جاهزية الحكام بشكل عملى.


وأضافت : اتحاد الكرة حريص على تطبيق تقنية الفيديو خلال مباريات الدور الثاني فى الدورى الممتاز من أجل التقليل من الأخطاء التحكيمية فى المسابقات المحلية.
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