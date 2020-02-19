اتحاد الكرة يجري تجربة الـ var في لقاء الإسماعيلي وبيراميدز بـ الكأس





وقالت مصادر مطلعة إن اتحاد الكرة سوف يقوم بإجراء تجربة على تقنية الفيديو خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كاس مصر.









ولفتت إلى أنه بعد اعتماد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لـ 52 حكما خلال دورة الـ var الأخيرة التى جرت فعالياتها فى استاد القاهرة يتم وضع اللمسات النهائية لتفعيل تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها فى الدورى الممتاز.









أشارت إلى ان الجبلاية يتأهب من أجل تجربة تقنية الفيديو فى مباريات كأس مصر ومنها لقاء الإسماعيلي وبيراميدز للوقوف على مدى جاهزية الحكام بشكل عملى.









وأضافت : اتحاد الكرة حريص على تطبيق تقنية الفيديو خلال مباريات الدور الثاني فى الدورى الممتاز من أجل التقليل من الأخطاء التحكيمية فى المسابقات المحلية.