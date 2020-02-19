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محافظات

كفر الشيخ تحقق مستهدفها من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100.9%

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:22 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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محمود زيدان
اختتمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي بدأت منذ الأحد الماضي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.


وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملة فاقت المستهدف لها، وذلك من خلال تطعيم 543 ألفًا و724 طفلًا، بنسبة 100.9%، منهم 86 ألفًا و449 طفلًا أقل من عام.


وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تطعيم 457 ألفًا و257 طفلًا من عمر عام وحتى 5 سنوات، ويعد مركز بيلا من أعلى مراكز المحافظة تحقيقًا للمستهدف بتطعيم 45 ألفًا و939 طفلًا بنسبة 102 %.


ووجهت وكيل الوزارة، الشكر والتقدير للقائمين على إنجاح هذه الحملة، من أطباء وتمريض ومشرفين ومسئولي المركز الإعلامي، موضحة أن الحملة كانت تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا ، وشارك فيها 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا.


جدير بالذكر أن هذه الحملة القومية للتطعيم بكفر الشيخ، أشرف عليها الدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد خيري، مدير إدارة التطعيمات بالمديرية.


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