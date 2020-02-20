كلم مصر.. البرلمان يؤيد تطبيق الهجرة لدعم المصريين بالخارج.. ونواب: الدولة تسعى لتصدير استراتيجية الميكنة

خارجية البرلمان: «كلم مصر» منصة للتواصل بين المغترب والدولة

برلماني عن «كلم مصر»: الدولة تسعى لتصدير الميكنة للمصريين بالخارج

إفريقية البرلمان: «كلم مصر» دعم اجتماعي للمصريين بالخارج





ثمن نواب اللجان الخارجية بالبرلمان، إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول تطبيق إلكتروني للهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر"، مؤكدين أنه سيوفر الوقت والجهد للمغتربين، كما يُصدر استراتيجية مصر للميكنة بدول الخارج.





ويتضمن التطبيق للمرة الأولى خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، كما يساعد على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية كدليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وادارة التجنيد وكذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم.





وفي هذا الشأن، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن تطبيق "كلم مصر" سيقضي على معاناة الجاليات المصرية بالخارج في التواصل مع الجهات الحكومية لإنجاز أوراقهم وتحويلاتهم، فضلا عن تلبية مطالبهم واستفسارتهم.





وأوضحت عجمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التطبيق بمثابة منصة فعالة للتواصل بين المصري بالخارج والحكومة دون تعقيدات أو إجراءات روتينية، مطالبة بضرورة تفعيل خدمات التطبيق على أرض الواقع بجانب متابعة آراء ومطالب مستخدمي التطبيق والعمل على تنفيذها.





كما اقترحت النائبة، إنشاء مشاريع استثمارية للمصريين بالخارج عن طريق الأسهم، كطريقة لتحفيزهم على استثمار أموالهم داخل الدولة من ناحية ودعم الاقتصاد والاستثمار بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من ناحية آخرى.





بدوره قال النائب أحمد امبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن الدولة تسعى لتعميم استراتيجية الميكنة وتصديرها للخارج بدلا من اقتصارها على الداخل فقط، لذلك أطلقت وزارة الهجرة خدماتها المتنوعة في تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج.





وأوضح امبابي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق "كلم مصر" وغيره من الوسائل الالكترونية توفر الوقت والجهد على مستخدميها، وتظهر أهميتها للمصريين بالخارج مقارنة بنظرائهم في الداخل، نظرا لحالة الغربة وضيق الوقت لديهم.





وطالب النائب، الحكومة بالعمل على تعميم استراتيجية الميكنة بكافة المؤسسات والخدمات للتيسير على المواطنين، كما فعلت في منظومة الضرائب بإتاحة تسديد المستحقات الضريبية إلكترونيا.





فيما أشاد النائب جمال محفوظ، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، بتطبيق "كلم مصر"، مشيرا إلى أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تمارس نشاطا ملحوظا بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصريين بالخارج.





وطالب محفوظ في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتفعيل هذا التطبيق الذي يعد بمثابة دعم اجتماعي للمصريين بالخارج، إلى جانب حث جميع السفارات الخارجية على خدمة المواطن المصري بالخارج، فهناك خدمات لا يمكن إنجازها بالتطبيق وحده وتحتاج إلى تعاون من السفارات، لافتا إلى وجود حالة من التقاعس في عدد من السفارات المصرية بالخارج.





ونوه النائب إلى أن اللجنة من جانبها تبحث مشاكل هذه السفارات والعمل على حلها خلال اجتماعاتها بجانب استضافة السفراء الأفارقة، حيث استقبلت اللجنة خلال الشهر الماضي 29 سفيرا ومن المنتظر استقبال المزيد خلال الفترة المقبلة.