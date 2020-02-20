صناع «صندوق الدنيا»: لا نفهم سبب تصنيف الفيلم + 18

طرح فيلم "صندوق الدنيا" للمنافسة على إيرادات شباك تذاكر موسم منتصف العام، والتقت "صدى البلد" بنجوم الفيلم للحديث عن كواليسه والصعوبات التى واجهتهم والأسباب التى حمستهم للتواجد في العمل الذي يدور في إطار درامي حول منطقة وسط البلد ويستعرض مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وأحمد كمال، وجيهان خليل.





خالد الصاوي





قال الفنان خالد الصاوي إن رسالته الرئيسية هي الاهتمام بالقيم والفن، وأنه لا يوجد له أي أعمال فنية تحتوي على قيم سلبية، وآخرها فيلم "صندوق الدنيا" الذى يتضمن فنا وفكرا واتوقع نجاحه الكبير.





وأقيم أمس العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" في إحدى السينمات بالسادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم ومنهم رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وأحمد كمال، وجيهان خليل.





وقال خالد الصاوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يقوم حاليا بتصوير فيلم "شريط 6"، مضيفا أنه بالرغم من تعطل الفيلم إلا أننى أتمنى أن يكتمل على خير.





وتابع "الصاوي"، أنه يقوم حاليا أيضا بتصوير فيلم "هيكل نظمي" مع رامز جلال، وأتوقع جنان الجمهور ونحن أيضا من هذا الفيلم.





وأضاف أنه يقوم بتصوير مسلسلين في رمضان القادم بعد توقف 3 سنوات.





رانيا يوسف





كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن طبيعة شخصيتها في فيلم "صندوق الدنيا"، قائلة: "إنها تقوم بدور "فاطمة" التي لديها مشكلة في تأخر سن الزواج وذلك بالرغم من عدم اقتناعها بكلمة عانس"، موضحة أن تأخر سن الزواج لدى الفتيات يمثل مشكلة تواجه الوطن العربي وهو ما يؤدي لمشاكل كثيرة مثل الزواج العرفي حيث تقبل العانس بأي زواج لتحقق حلمها.





وأضافت رانيا أنها فوجئت بأن الفيلم صُنف +18 رغم أنه لا توجد أي مشاهد خارجة تدعو لذلك.





وأوضحت رانيا يوسف أنها تقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الانسة فرح" ويعرض لها حاليا "مملكة إبليس".





ولفتت إلى أنها ام متحررة مع أولادها كما كانت في "الانسة فرح"، مضيفة أنها ليست أما علي الاطلاق انما تتعامل مع بناتها وكأنها صديقتهن الصغيرة.





وأعربت رانيا يوسف عن سعادتها بردود الأفعال على مسلسل "مملكة إبليس" وتصدره التريند، متوقعة نجاحه أكثر عندما يعرض علي القنوات الأرضية.





أحمد كمال





قال الفنان أحمد كمال إن فيلم صندوق الدنيا يتحدث عن عالم وسط البلد والشخصيات والعالم الخفي فيها، مشيرا إلى أنه استمتع كثيرا بالشخصية التي يقدمها خلاله.





واوضح احمد كمال أن التصوير تم في "دخانيق ودهاليز وسط البلد واجوائها"، وانه من عشاق وسط البلد لأنه تربى بها وحياته كلها كانت هناك، ولكنه اكتشفها من خلال "صندوق الدنيا".





وأشار إلى أن من المشاهد المميزة في الفيلم، كانت فوق أسطح عقارات وسط البلد، حيث أرى القاهرة جميعها وكنت ارقص في هذا المشهد؛ ولذلك كان مميزا بالنسبة لي ومعبرا أيضا.





وتابع أحمد كمال أنه يقوم بتصوير فيلم "خان تيولا" من تأليف وإخراج أسامة المدني.





جيهان خليل

كشفت الفنانة جيهان خليل عن دورها في فيلم "صندوق الدنيا"، وأنها تقوم بدور روحية وهي بنت بسيطة فلاحة وبائعة خضار في السوق وهذه تعتبر المرة الأولى في هذه النوعية من الأدوار وسعيده باختيارها لأنها بعيدة تمامًا عن شخصيتها.





وأوضحت "جيهان" أنه تم عرض شخصية أخرى عليها في "صندوق الدنيا"، لكن بسبب ضيق الوقت لم تقم بها وتم اختياري لدور شرفي في الفيلم وهو دور "روحية".





وأكدت أن دور روحية هو روح الفيلم ولا تنخدعوا بإعلان الفيلم لأنها تعطي درسا للشخصية الشريرة في الفيلم.





وأشارت "جيهان" إلى أن مسلسل "طاقة نور" مع الفنان هاني سلامة كان نقلة في حياتها الفنية لأنه كان البطولة الأولى وفيلم 122 أول فيلم سينمائي وحقق نجاحًا كبيرًا أيضًا.