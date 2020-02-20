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رياضة

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة: قمة الدوري المصري لن تقام في موعدها

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:42 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
كشف مرتضى منصور، عن عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري يوم 24 فبراير الجاري، مؤكدًا أن القرار لمصلحة الفريقين؛ لارتباطهما بمباراة في دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال مرتضى منصور "محمد فضل يقول إن مباراة الدوري ستقام في موعدها، وأنا أود أن أخبره أن المباراة لن تقام".

وأكد أعضاء لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري الممتاز.

وأضاف مرتضى منصور "الأهلي لديه مباراة مهمة ضد صن داونز، والزمالك ينتظر الترجي الذي يسعى للثأر بعد هزيمته في كأس السوبر الإفريقي، محمد فضل لا يدرك أن الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهة في 20 فبراير في أبوظبي، فكيف تقام مباراة يوم 24 قبل المباريات الإفريقية؟".

وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلًا :"التأجيل سيتم حفاظًا على أبنائنا من لاعبي الأهلي والزمالك، أو الزمالك والأهلي، ولا يجب أن يأخذ فضل الأمر بالعناد".
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