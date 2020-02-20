علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة أي مباراة حتى نهاية مارس

أكد اللواء علي درويش، المدير التنفيذي لاستاد القاهرة، أن الملعب الاستاد جاهز لاستضافة أي مباراة، حتى نهاية شهر مارس المقبل ، مشيرا إلى أنه سيستضيف 3 مباريات الفترة المقبلة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.





وقال درويش في تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" "استاد القاهرة سوف يستضيف قمة الأهلي والزمالك في الدوري يوم 24 بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشاكل، أيضا استاد القاهرة جاهز لاستضافة مواجهة الأهلي وصن داونز وكذلك الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا وبحضور الجماهير".





وشدد "استاد القاهرة جاهز لاستضافة أي مباراة حتى نهاية شهر مارس المقبل، وبعد ذلك سيتم غلقه من أجل بعض الأعمال الخاصة بالبذور الصيفية، سيتم غلق الاستاد لمدة تقترب من الـ3 أشهر لاستكمال بعض الأعمال".





واختتم علي درويش تصريحاته قائلا "بعد بطولة أمم أفريقيا تم غلق استاد القاهرة لبعض أعمال الصيانة".