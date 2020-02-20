صحي جدا .. مشروب سحري يساعد في رفع التركيز

بسبب كثرة الضغوطات والعمل، مع قلة النوم والإجهاد يتعرض كثير منا إلى قلة التركيز، مما يجعلنا في أشد الحاجة لبعض المكملات الطبيعية التي قد تساعدنا في رفع التركيز، ننشر لكِ طريقة عمل مشروب طبيعي وصحي لرفع التركيز للشيف سالي فؤاد ..
مقادير عمل مشروب رفع التركيز:-
• ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر
• ملعقة صغيرة زنجبيل
• كوب ماء
• عصير ليمون
• شرائح ليمون
• ملعقة عسل ابيض
طريقة تحضير مشروب رفع التركيز :-
* غليان الماء على درجة حرارة مرتفعة.
* وضع الشاي الأخضر والزنجبيل في كوب مع إضافة الماء المغلي.
* ضيفي العسل الابيض والليمون مع التقليب الجيد.