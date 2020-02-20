إكرامي يكشف سر غضبه من إدارة الأهلي عقب قرار شريف بالرحيل.. فيديو





وأكد إكرامي، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن مسئولي الأهلي أخبروا شريف بتأجيل الحديث عن أمر رحيله حتى شهر مارس، مشددا على أنه غضب من رد فعل الأهلي بسبب تأجيل مفاوضات التجديد لـ أحمد فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، بالإضافة إلى شريف، حتى شهر مارس.





وقال إن هؤلاء الرباعي من قوائم الأهلي الأساسية ويجب تقديرهم أكثر من ذلك.









وأضاف إكرامي أنه يتمنى بقاء شريف في الفريق، مشددا عى أنه تربى داخل جدران النادي ومن الصعب رؤيته يرحل.





أما عن أفضل الحراس في الكرة المصرية، فأكد أن محمد الشناوي، حارس الأهلي، ومحمد أبو جبل، حارس الزمالك، من أفضل حراس في الدوري الممتاز والأحق بالانضمام للمنتخب، مشددا على أن الحارس الدولي له معايير مختلفة عن الحارس المحلي.





أعرب إكرامي، حارس الأهلي والمنتخب السابق، عن استيائه من رد فعل النادي عقب إعلان شريف إكرامي، حارس الفريق، عن قراره بالرحيل بنهاية الموسم الجاري نظرا لقلة مشاركته.