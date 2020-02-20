قطبا الكرة المصرية.. صدام بين الأهلي والزمالك على الأراضي الإماراتية

يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء في إطار كأس السوبر المصري.





وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية إلى استاد محمد بن زايد اليوم، منتظرين المباراة المرتقبة بين كبيري الكرة المصرية واللذان يدخلان اللقاء بحثا عن التتويج باللقب فقط.





ويتسلح النادي الأهلي بنتائجه المحلية في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث نجح في أن يحقق الفوز في 15 مباراة بالدوري على التوالي تصدر بها جدول ترتيب الدوري بـ 45 نقطة.





بينما يملك تخوف عشاق الأحمر من نتائج الفريق خارج الأرض تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، حيث خاض الأهلي ثلاث مواجهات مع فايلر خارج الديار فاز في واحدة وتعادل في أخرى وهزم في مباراة وحيدة.





وعلى الجانب الآخر، يدخل لاعبو نادي الزمالك بمعنويات مرتفعة، خاصة عقب تحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي منذ أيام قليلة باستاد الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



