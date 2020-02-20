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اقتصاد

مبادرة وطنية جديدة يطلقها جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
كشف الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، والتى تأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.

وذلك تاكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق. 

وفى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ جميع الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سوف يطلق المبادرة الوطنية "أسبوع صديق المستهلك" ابتداءً من يوم السبت 22 فبراير الجارى ولمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية بمشاركة جميع الكيانات والجهات والشركات المعنية بتلقي الشكاوى فى مجالات "السلع – والخدمات - والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات-  والمياه – الكهرباء – الغاز – وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية) لحل شكاوى المواطنين في إطار من السهولة واليسر. 

وأهاب عبد المعطى بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

على جانب آخر، وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على جميع المخالفين.
      
وأوضح عبد المعطى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب)  01281661880 وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية ، والجهاز على استعداد تام لتلقي جميع الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.
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