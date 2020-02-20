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مرأة

هنفطر إيه النهارده؟ فول باللحم المفروم مع البيض بالخضراوات اللذيذ

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:40 ص
الفول باللحم المفروم
الفول باللحم المفروم
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نهى هجرس
تعد وجبة الإفطار من الوجبات التى يعتمد عليها الجسم طوال اليوم، ويفضل أن تكون مكونة من جميع العناصر الغذائية الهامة، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول باللحمة المفروم مع البيض بالخضراوات.

مقادير الفول باللحم المفروم:-

- فول مدمس 
- حمص
- لحم مفروم
- بصل
- ثوم
- فلفل حار
- طماطم 
- كمون
- ليمون
- زيت ذرة 
- بهارات

 
طريقة تحضير فول باللحم المفروم
* افرمى البصل والثوم وضعيه فى زيت على النار

* ضعى اللحم المفروم والكمون على البصل وقلبى

* اضربى الطماطم وضعيها على اللحم مع الملح والفلفل والحمص المسلوق والفول

* ثم أضيفى قليلا من الماء وقلبى ثم ضعيه فى طاجن وضعى بيض على الوجه ويدخل الفرن وقدميه حين ينضج

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مكونات البيض بالخضراوات:-
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 

طريقة تحضير البيض بالخضراوات:
- أحضري طاسة وضعي بها مكعبا من الزبدة مع ملعقة من الزيت

- أضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم أضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا

- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم أضيفى البيض 

- أضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة

- أدخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينا بالبقدونس
هنفطر إيه النهارده؟ فول باللحم المفروم مع البيض بالخضراوات اللذيذ
هنفطر إيه النهارده؟ فول باللحم المفروم مع البيض بالخضراوات اللذيذ
هنفطر إيه النهارده؟ فول باللحم المفروم مع البيض بالخضراوات اللذيذ
هنفطر إيه النهارده؟ فول باللحم المفروم مع البيض بالخضراوات اللذيذ
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