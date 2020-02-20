بالأسماء.. مصرع طبيب وإصابة 8 أشخاص في تصادم علي الطريق الزراعي بسوهاج.. صور

شهد الطريق الزراعي دائرة مركز المنشاه بسوهاج حادثا مروعا بين سيارة ملاكي واخري ميكروباص، أسفر عن مصرع طبيب نساء وولاده وإصابة 8 أشخاص.





وتم الدفع بـ 5 سيارات اسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثة لمستشفي العسيرات المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، ورفع أثار الحادث، واخطرت النيابة العامة.





وتلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بوقوع تصادم بين السيارة قم "هـ.ف.س 4352" ملاكي، والسيارة رقم " هـ.ق.أ 8593" أجرة ميكروباص، نتج عن الحادث وفاة محمد أبو الفتوح محمود، 29 عاما طبيب نساء وولاده، يقيم دائرة مركز العسيرات.

كما أصيب كل من روماني نصحي، 40 عاما، يقيم سوهاج، باشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاء ثروت، 18 عاما، باشتباه كسر بالساقين، مايكل اميل، 33 عاما، مصابا بكسر بالضلوع، وجروح قطعية بالوجه، محمد عزت، 40 عاما ، مصابا بكسر في العمود الفقري، واميل موسي حفظي، 30 عاما، كسر بالقدم اليسري، محمد عادل، 25 عاما، يقيم المنشاه، كسر بالساق اليمني، احمد محمود، 38 عاما، يقيم ادفا، سليم عرفات سليم، 32 عاما، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي العسيرات المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.