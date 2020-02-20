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رياضة

تعرف على المدير الفني الجديد لحرس الحدود

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:20 م
محمد حليم
محمد حليم
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عمرو ابوبكر
قرر مسئولو فريق حرس الحدود منح القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الى محمد حليم المدرب العام للقيادة الفنية خلال الفترة المقبلة عقب رحيل طارق العشرى لتدريب المصرى البورسعيدى.

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود وحقق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلي بهدفين نظيفين، وأخيرًا الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكان قد قرر النادى المصرى البورسعيدى تعين طارق العشرى مديرًا فنيًا للفريق خلفا لايهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج الأخيرة والخروج من بطولة كأس مصر.
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