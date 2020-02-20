تعرف على المدير الفني الجديد لحرس الحدود

قرر مسئولو فريق حرس الحدود منح القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الى محمد حليم المدرب العام للقيادة الفنية خلال الفترة المقبلة عقب رحيل طارق العشرى لتدريب المصرى البورسعيدى.





وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود وحقق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلي بهدفين نظيفين، وأخيرًا الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.



