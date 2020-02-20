رمضان عبدالمعز: الرحمة تجوز لغير المسلم.. والاستغفار للمؤمنين فقط

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الرحمة تجوز على أى إنسان، لافتًا إلى أن المغفرة مخصصة فقط للمسلمين.





وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "لو واحد مشرك لا يجوز الاستغفار له، والرحمة امر عام لاى شخص، وهذا مذكور في آيات القرآن".









الاستغفار نعمةٌ عظيمةٌ أنعم الله بها على عباده؛ كي لا ييأسوا من عفوه، ولا يقنطوا من رحمته، بل يعودوا ويُنِيبوا إليه إن أذنبوا وقصَّروا، ويُجدّدوا صلتهم به سبحانه وتعالى، مُطمئنّين بأنَّ عفو الله ومغفرته أعظم من ذنوبهم، وأنَّ رحمته وسعت كلَّ شيء، وللاستغفار ثمرات وفوائد يحوزها من لزمهما وداوم عليهما، دلَّت عليه آياتٌ كريمةُ وأشارت إليه أحاديثٌ شريفةٌ كثيرةٌ.





