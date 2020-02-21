أخبار البرلمان| تحركات عاجلة بشأن عودة الطيران للصين .. ووظائف جديدة للشباب بعد قرار البنك المركزي بفك الحظر عن المصانع المتعثرة

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري، تعديل الفقرات الخاصة بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية التي لا تصل مديونياتها لـ10 ملايين جنيه، سواء الكيانات المتخذ ضدها اجراءات قضائية أو غير المتخذ في مواجهتها أي إجراءات.

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري، تعديل الفقرات الخاصة بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية التي لا تصل مديونياتها لـ10 ملايين جنيه، سواء الكيانات المتخذ ضدها اجراءات قضائية أو غير المتخذ في مواجهتها أي إجراءات.





أشاد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتجربة تعيبن نواب للمحافظين، مؤكدا أنها تجربة ناجحة وتساعد المحافظين علي ممارسة مهامهم وحل مشكلات محافظاتهم.









تحرك برلماني عاجل ضد عودة الطيران للصين تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار مصر للطيران بعودة خطوط الطيران مرة أخرى من وإلى الصين.





تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان عدة اجتماعات، الأسبوع المقبل، حيث تستكمل اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد، دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم قطاع المشروعات، وعرض ما تم عقده من بروتوكولات تعاون في مجالي الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في هذا الشأن وما تم تنفيذه منها.









تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، محطة قطار كوم أمبو بمحافظة أسوان، برفقة المهندس مجدي الصباغ، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس حسين الرشيدي، مدير منطقة السكة الحديد بأسوان.









ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب إحاطة بشأن التفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني محافظة السويس، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وقيادات المحافظة.





تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عددا من الاجتماعات وذلك استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وذلك باجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.









تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، ثلاث اجتماعات لها الأحد المقبل، ويناقش الإجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.





توقع النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عدم قبول الدعوى القضائية التي رفع مطرب المهرجانات حمو بيكا، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.







