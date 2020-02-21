ترامب يسخر من فيلم Parasite بعد حصوله على الأوسكار.. تعرف على السبب

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انتقادات لاذعة ضد فيلم "طفيلي" Parasite الكوري الجنوبي، الذي حصل على جائزة الأوسكار أفضل فيلم لعام 2019، واصفًا أكاديمية الأوسكار بأنها "سيئة للغاية.





وقال ترامب خلال كلمة أمام حشد انتخابي له بولاية كولورادو الأمريكية: "كيف أصبح حفل الأوسكار هذا العام رديئًا إلى هذا الحد؟ هل رأيتموه؟ أفضل فيلم هو كوري جنوبي! عما يتحدث هذا الفيلم بالضبط".





وأضاف: "لدينا مشكلات عديدة مع كوريا الجنوبية خاصة فيما يتعلق بالتجارة، ورغم ذلك يمنحوها أفضل جائزة هذا العام؟ هل كان الفيلم جيدًا؟ لا أعرف، هناك أفلام أفضل منه".





وأصبح Parasite أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز في تاريخ الأوسكار بجائزة أفضل فيلم وأيضًا لأول مرة خلال ٦٥ سنة يكون أفضل فيلم في الأوسكار هو نفس الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.





الفيلم من بطولة كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.



