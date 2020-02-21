AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يسخر من فيلم Parasite بعد حصوله على الأوسكار.. تعرف على السبب

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انتقادات لاذعة ضد فيلم "طفيلي" Parasite الكوري الجنوبي، الذي حصل على جائزة الأوسكار أفضل فيلم لعام 2019، واصفًا أكاديمية الأوسكار بأنها "سيئة للغاية. 

وقال ترامب خلال كلمة أمام حشد انتخابي له بولاية كولورادو الأمريكية: "كيف أصبح حفل الأوسكار هذا العام رديئًا إلى هذا الحد؟ هل رأيتموه؟ أفضل فيلم هو كوري جنوبي! عما يتحدث هذا الفيلم بالضبط". 

وأضاف: "لدينا مشكلات عديدة مع كوريا الجنوبية خاصة فيما يتعلق بالتجارة، ورغم ذلك يمنحوها أفضل جائزة هذا العام؟ هل كان الفيلم جيدًا؟ لا أعرف، هناك أفلام أفضل منه". 

وأصبح Parasite  أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز في تاريخ الأوسكار بجائزة أفضل فيلم وأيضًا لأول مرة خلال ٦٥ سنة يكون أفضل فيلم في الأوسكار هو نفس الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.

الفيلم من بطولة كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

وتدور قصته حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم Parasite يدخل كوريا الجنوبية تاريخ جوائز الأوسكار

أبطال الفيلم الكوري The Paratise أول الحاضرين لحفل الأوسكار الـ 92

Paratise يحصد جائزة افضل سيناريو اصلي في الأوسكار

حفل الأوسكار 2020.. الكوري Paratise يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي

حفل الأوسكار 2020 .. Bong Joon Ho يحصد جائزة أفضل مخرج عن Paratise

حفل الأوسكار2020.. Paratise يقتنص جائزة أفضل فيلم

ترشيحاتنا

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد

مباراة عقيمة ونصف فوز.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والزمالك

لماذا بيعت صورة أحمد حلمى فى أستراليا بـ 30 ألف دولار

لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة يوم الخميس

أبيدال يتحدث لأول مرة عن الخلاف مع ميسي

التحالف العربي: صواريخ باليستية تستهدف غرب السعودية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد