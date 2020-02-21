أخبار الفن ..أحمد السعدني يهاجم شيكابالا وعبد الله جمعة .. قصي خولي يلتزم الصمت بعد فضيحة الفتاة التونسية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة تجمعها بالملحن محمد رحيم وشقيقها الموزع الموسيقي كميل خوري اثناء تواجدهم في الاستوديو ببيروت.





هاجم الفنان أحمد السعدني لاعبي الزمالك شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب طريقة احتفالهم بكأس السوبر المصري التي رآها البعض استفزازية لجماهير النادي الأهلي.





احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد مواطنتها سيرين عبد النور الذي يصادف اليوم الـ 21 من شهر فبراير من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





التزم الفنان السوري قصي خولي الصمت أمام ادعاءات الفتاة التونسية مديحة الحمداني التي زعمت في فيديو لها ظهرت فيه تبكي انها ام نجل الفنان السوري ، كاشفة عن تفاصيل علاقة خاصة بينها.









اعترفت النجمة العالمية كيت هيدسون أنها كانت تتناول الحشيش مع شقيقها أوليفر ووالدتها وزوج والدتها خلال ظهورها في برنامج Ellen de genres .

وتحدثت هيدسون عن الأمومة لافتة إلى أنها لا تعلم إذا كانت ستكتفي بأبنائها الثلاثة رايدر 16 عاما، بينجهام ، 8 سنوات ، وراني 16 شهرًا.







