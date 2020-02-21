أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بـ ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.





كشف عمرو الجنايني ، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، عن سبب تقبيله لرأس وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أثناء تسليم ميداليات المركز الثاني عقب الهزيمة من الزمالك بالركلات الترجيحية في السوبر المصري.





بعد إشارات شيكابالا الخارجة .. الجماهير تطالب اتحاد الكرة بهذا الأمر دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شيكابالا وذلك لقيامه بالتلويح بإشارات خارجة لجماهير الأهلي عقب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد التغلب على النادي الأهلي بركلات الترجيح في ملعب محمد بن زيد بدولة الإمارات.



أكد عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنهم حصلوا على موافقة أمنية باقامة مباراة الزمالك والاهلي فى الدوري ، ولا يوجد أمر يستدعي التأجيل.





أعرب حسام غالي كابتن الأهلي السابق ، عن استيائه بشأن أسلوب محمود عبد المنعم كهربا ، في مباراة السوبر المحلي التي اقيمت في الامارات أمام الزمالك ، حيث ان اللاعب نزل إلى أرض الملعب ليستفز المنافس وجماهيره وهذا أسلوب غير احترافي.



