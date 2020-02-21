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رياضة

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

نشر SoundCloud منذ قليل ، أغنية مبروك يازمالك ، كلمات عزيز الشافعي ومحمد حامد ، وألحان وتوزيع المطرب رامي صبري ، واجتمع الثلاثي الزملكاوي على صناعة الأغنية احتفالا بالفريق الأبيض الذي توج بالسوبر الافريقي منذ عدة أيام أمام الترجي التونسي، والسوبر المصري مساء أمس أمام الأهلي.

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بـ ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.

كشف عمرو الجنايني ، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة  ، عن سبب تقبيله لرأس وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أثناء تسليم ميداليات المركز الثاني عقب الهزيمة من الزمالك بالركلات الترجيحية في السوبر المصري.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شيكابالا وذلك لقيامه بالتلويح بإشارات خارجة لجماهير الأهلي عقب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد التغلب على النادي الأهلي بركلات الترجيح في ملعب محمد بن زيد بدولة الإمارات.

أكد عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنهم حصلوا على موافقة أمنية باقامة مباراة الزمالك والاهلي فى الدوري  ، ولا يوجد أمر يستدعي التأجيل.

أعرب حسام غالي كابتن الأهلي السابق  ، عن استيائه بشأن أسلوب محمود عبد المنعم كهربا ، في مباراة السوبر المحلي  التي اقيمت في الامارات أمام الزمالك ، حيث ان اللاعب نزل إلى أرض الملعب ليستفز المنافس وجماهيره وهذا أسلوب غير احترافي.

شن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما حادا على عبد الله جمعة لاعب الزمالك  ، بسبب ذهابه لجماهير القلعة الحمراء عقب الفوز بالسوبر المصري  واستفزازهم، قائلا: "هذه ليست كرة قدم، افرح بفريقك، ولا تستفز جمهور المنافس ، هذا الأسلوب ليس له علاقة بالكرة نهائيا".
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