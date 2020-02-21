مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام، اليوم، الجمعة، العديد من المواجهات في مختلف العالم، أبرزها مباراة منتخب مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب تحت 20 عاما.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
كأس العرب تحت 20 عاما:
مصر - السعودية، الثانية إلا ربع ظهرا، عبر قناتي الرياضية السعودية 2، وأبو ظبي الرياضية 2.
السنغال - السودان، الثانية إلا ربع ظهرا، عبر قناتي الرياضية السعودية 3، والرياضية السعودية 3.
الجزائر - فلسطين، الخامسة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناتي الرياضة السعودية 2 ، وأبو ظبي الرياضية 3.
الدوري الإسباني:
ريال بيتيس - ريال مايوركا، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الألماني:
بايرن ميونخ - بادربورن، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.
الدوري الإيطالي:
نابولي - بريشيا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
الدوري الفرنسي:
نيس - ستاد بريست، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.
ميتز - ليون، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.
الدوري السعودي:
أبها - العدالة، الثالثة وعشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الفيصلي - الاتفاق، الخامسة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.
الأهلي - الفتح، السابعة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.