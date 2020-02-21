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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:28 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام، اليوم، الجمعة، العديد من المواجهات في مختلف العالم، أبرزها مباراة منتخب مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب تحت 20 عاما.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

كأس العرب تحت 20 عاما:

مصر - السعودية، الثانية إلا ربع ظهرا، عبر قناتي الرياضية السعودية  2، وأبو ظبي الرياضية 2.

السنغال - السودان، الثانية إلا ربع ظهرا، عبر قناتي الرياضية السعودية 3، والرياضية السعودية 3.

الجزائر - فلسطين، الخامسة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناتي الرياضة السعودية 2 ، وأبو ظبي الرياضية 3.

الدوري الإسباني:

ريال بيتيس - ريال مايوركا، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ - بادربورن، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدوري الإيطالي:

 نابولي - بريشيا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الفرنسي:
نيس - ستاد بريست، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

ميتز - ليون، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.

الدوري السعودي:

أبها - العدالة، الثالثة وعشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الفيصلي - الاتفاق، الخامسة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.

الأهلي - الفتح، السابعة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
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