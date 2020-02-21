هدير مخيمر والشناوي يحصدان ذهبية البندقية بالبطولة العربية للرماية

فاز الثنائي المصري محمد الشناوي وهدير السيد مخمر، بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط 10 متر بندقية، اليوم الجمعة، ضمن منافسات البطولة العربية للرماية.





وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الـ15 للرماية وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتي تقام في الفترة من 17 وحتى 26 فبراير الجاري على ملاعب نادى الرماية بالهرم ونادي صيد 6 أكتوبر.





وكانت منافسات أمس قد شهدت تفوقا مصريا في بطولة الشيخة فاطمة للسيدات، وكذلك البطولة العربية، حيث فاز الثلاثي المصري جودي حسن، ملك هشام، جومانة خليل بالمراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في مسابقة ناشئات تارجت سبرنت ببطولة الشيخة فاطمة.







وفي البطولة العربية، فاز الثلاثي المصري أيضًا، إبراهيم صابر، محمد أسامة، كريم فهمي، بالمراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في سباق ناشئين تارجت سبرنت، فيما حل الإماراتي سالم اليماحي في مركز الثالث مكرر.





