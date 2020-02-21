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فن

تفاصيل جنازة وعزاء والدة جورج وسوف

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:17 م
والدة جورج وسوف
والدة جورج وسوف
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سعيد فراج
شيعت جنازة فرحة متعب الصدي (والدة الفنان السوري جورج وسوف)، ظهر اليوم الجمعة 21 فبراير من كنيسة مار الياس - ببلدية كفرون رفقة في سوريا، بعد وفاتها صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا. 

وتتلقى أسرة الراحلة وعلى رأسهم الفنان جورج وسوف، التعازي أيام 22، 23، 24 فبراير في صالة كنيسة  مار الياس - ببلدية كفرون، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت سوريا كل الأيام. 

وتوفيت والدة جورج وسوف اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عاما. 

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء من خلال حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا، وقالت نانسي عجرم في تغريدة لها :"أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء". 
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