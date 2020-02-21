فستان محترم.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث ظهور لها

وكانت الجهة المنتجة لفيلم " صندوق الدنيا "، قد طرحت الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل اسم "وسط البلد" مؤخرًا، وهي من غناء كل من الفنانة ياسمين نيازي، وعبد الباسط حمودة، ووائل الفشني.





الأغنية من كلمات مايكل عادل، وألحان محمدى، وتوزيع ياسر ماجد، وهندسة صوت ياسر حسين، واستديو الرسالة.