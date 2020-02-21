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فن

فستان محترم.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث ظهور لها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:35 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، ظهرت فيها بفستان أبيض محتشم، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتفاعل جمهور  رانيا يوسف مع أحدث صورها، وجاءت التعليقات كالتالي: «قمرايه يا رانيا»، «ده ابيض بسبب فوز الزمالك بسوبر صح». 

رانيا يعرض لها في دور العرض فيلم "صندوق الدنيا" مع خالد الصاوي وباسم سمرة ورابي عمرو سعد، وإخراج عماد البهات. 

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا"، قد طرحت الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل اسم "وسط البلد" مؤخرًا، وهي من غناء كل من الفنانة ياسمين نيازي، وعبد الباسط حمودة، ووائل الفشني.

الأغنية من كلمات مايكل عادل، وألحان محمدى، وتوزيع ياسر ماجد، وهندسة صوت ياسر حسين، واستديو الرسالة.

فستان محترم.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث ظهور لها
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