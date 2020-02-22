بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى

نُقل طالب أمريكي من أصل آسيوي في السادسة عشر من عمره إلى المستشفى، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب على يد مجموعة من المتنمرين في مدرسة ثانوية بمنطقة "سان فيرناندو فالي" في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية مؤخرًا، حيث قاموا باستهدافه اعتقادًا بأنه مصاب بفيروس "كورونا".





وأفاد مسئولون في مقاطعة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" بأن الحادث كان بمثابة "رد فعل عنصري" ناجم عن تفشي الفيروس المميت، الذي كانت مدينة "ووهان" الصينية هي بؤرة انتشاره؛ وقد خضع الطالب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لفحوصات طبية للتأكد مع عدم إصابته بارتجاج في المخ أو تعرضه لأي أذى بدني جسيم جراء الاعتداء.





وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة أن مسئولين في مقاطعة "لوس أنجلوس" عقدوا مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الماضي نددوا فيه بالعنصرية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، مع التحذير من المعلومات المضللة المنتشرة على الإنترنت حول المرض. وتقوم شرطة "لوس أنجلوس" حاليًا بإجراء تحقيق في الواقعة.



