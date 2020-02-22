AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى

السبت 22/فبراير/2020 - 01:31 ص
الاعتداء بالضرب على
الاعتداء بالضرب على طالب اسيوي بسبب فيروس كورونا
Advertisements
هدير علاء
نُقل طالب أمريكي من أصل آسيوي في السادسة عشر من عمره إلى المستشفى، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب على يد مجموعة من المتنمرين في مدرسة ثانوية بمنطقة "سان فيرناندو فالي" في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية مؤخرًا، حيث قاموا باستهدافه اعتقادًا بأنه مصاب بفيروس "كورونا".

وأفاد مسئولون في مقاطعة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" بأن الحادث كان بمثابة "رد فعل عنصري" ناجم عن تفشي الفيروس المميت، الذي كانت مدينة "ووهان" الصينية هي بؤرة انتشاره؛ وقد خضع الطالب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لفحوصات طبية للتأكد مع عدم إصابته بارتجاج في المخ أو تعرضه لأي أذى بدني جسيم جراء الاعتداء.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة أن مسئولين في مقاطعة "لوس أنجلوس" عقدوا مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الماضي نددوا فيه بالعنصرية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، مع التحذير من المعلومات المضللة المنتشرة على الإنترنت حول المرض. وتقوم شرطة "لوس أنجلوس" حاليًا بإجراء تحقيق في الواقعة.

وأشار التقرير إلى أن ولاية "كاليفورنيا" تعد موطنًا لأكبر عدد من المواطنين الأمريكيين الآسيويين في البلاد، مضيفًا أنهم يتركزون بشكل أساسي في مدينتي "لوس أنجلوس" و"سان فرانسيسكو" وما حولهما.
بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى
بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى
بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوبيا كورونا.. طرد طالبة ماليزية من مسكنها خوفًا من العدوى.. تفاصيل

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

إيطاليا تغلق المدارس بمناطق انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

قضي الأمر.. اتحاد الكرة: قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في موعدها

قبل انتهاء الشتاء.. طريقة تنظيف البوت الشمواه

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

بعد إساءات عبدالله جمعة وشيكابالا.. حسام عاشور يعد جماهير الأهلي بالرد

عبر الإذاعة الداخلية.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من لعب القمة

كل ما حدث بالتفصيل بعد مباراة السوبر بين لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى

لقطة عن قرب لـ كيم كارداشيان تثير الجدل حول معايير الجمال المستحيلة.. تفاصيل

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها