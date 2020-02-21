أخبار البرلمان.. بيان عاجل بسبب أحداث مباراة السوبر.. وديعة بنكية بدلا من المهر للمقبلين على الزواج بفائدة 14%

تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إلقاء القبض على صاحب مصنع غير مرخص (تحت بير السلم) يقوم بتصنيع الكمامات من حفاضات الأطفال الملقاة في القمامة، واستخدام بعض النفايات الطبية الخطرة، وإعادة تصنيعها وتدويرها في منتجات، وطرحها في الأسواق، ما يمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، وترفع فاتورة علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.









الذهب أصبح ناقوس خطر يهدد المجتمع، يرتفع وينخفض، على حسب الظروف الاقتصادية العالمية، ليشكل عقدة أمام المقبلين على الزواج، وزيادة معدلات العنوسة في المجتمع، ولهذا السبب كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن بديل آخر عن الذهب سينهي أزمة ارتفاع أسعار الذهب في مصر، ويتيح فرص كثيرة أمام الشباب الراغبين في الزواج ولهم ظروف إقتصادية تمنعهم من الإقدام على الزواج بسبب ارتفاع أسعار الذهب.









كشفت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان السبب الرئيسي لوجود مصانع الأقطان العشوائية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن السبب هو غياب الدور الرقابي الإداري مما أفسح المجال لميلاد مصانع تحت بير السلم كما يقال، وقد قام القائمين عليها بتجميع 166 طنا من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية، وإعادة تدويرها دون ترخيص مسبق.





أعلن النائب شريف فخرى، عضو لجنة الدفاع والآمن القومى بالبرلمان، تقدمه ببيان عاجل وطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسبب أحداث مباراة الأهلي والزمالك بالأمارات، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على اللاعبين الذين تسببوا فى إفساد العرس الكروي المصري فى الإمارات.





تسلم النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئاسة الجمعية البرلمانية للمتوسط من السفيرة علياء بوران سفير المملكة الاردنية الهاشمية بواشنطن ولندن ووزير السياحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الاعيان، والتي شغلت منصب رئيس الجمعية البرلمانية لمنطقة المتوسط للعام الماضى وتولى درويش إبانها منصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية بالجمعية.





طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة الي البرلمان لمناقشة أزمة المبيدات المغشوشة التي أدت إلى تلف 20% من محصول القمح.





كشف هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن مجموعة كبيرة من الفوائد الاقتصادية التي ستصب في صالح الدولة والمواطن في آن واحد بسبب قرار البنك المركزي المصري، تعديل الفقرات الخاصة بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية التي لا تصل مديونياتها لـ10 ملايين جنيه، سواء الكيانات المتخذ ضدها إجراءات قضائية أو غير المتخذ في مواجهتها أي إجراءات.



