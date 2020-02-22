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رياضة

كلوب: ليفربول لم يتمكن من ضم هالاند.. وأرفض مقارنته بمينامينو

السبت 22/فبراير/2020 - 02:31 ص
ليفربول
ليفربول
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محمد رشاد
يؤمن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بإن مقارنة لاعبه تاكومي مينامينو بإيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أمر خاطئ.

ولعب هالاند ومينامينو في صفوف ساليزبورج النمساوي، ثم انتقل الياباني لليفربول، وأنضم النمساوي إلى دورتموند.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع "ليفربول إيكو": "لا يمكن أن يكون الفرق أكبر، لقد اختار إيرلينج هالاند الاختيار الأمثل بانتقاله لدورتموند، وتاكي اتخذ خيارًا مثاليًا بانضمامه إلينا، يجد تاكي هنا وضعًا مختلفًا تمامًا، هذا أمر عادي، ليس لدينا أي مشاكل في أن يبدأ أساسيًا، لا سيما في الموقف الهجومي، لكننا نحتاج إلى اختلاف في لحظات".

وأكد كلوب: "تاكي جرب كل شيء، هو من لاعبي القمة، هو يريد أن يفعل ما نطلبه منه، رغم إنه لا يصرح بذلك، ونحن نريده أن يلعب بطبيعته ويفعل ما يحب".

وواصل: "تاكي يعرف كيف أراه وكيف أفكر به، ومقارنة باللاعبين الذين كانوا في نفس الموقف من قبل فهو على ما يرام، يتدرب بقوة، لكن لا نقارن وضعه بوضع هالاند".

وعن ارتباط ليفربول من قبل بالتعاقد مع هالاند، علّق كلوب: "يحتاج دورتموند إلى مهاجم، الجميع يلوم مانشستر يونايتد لعدم التعاقد مع هالاند، وبالنسبة لنا لم نتمكن من التعاقد معه".

وشدد كلوب: "هالاند أراد فريقًا بارزًا، في أسرع وقت ممكن، بمساحة مفتوحة ودورتموند وجهة مناسبة له، تعرفون احترامي لدورتموند، هو لاعب بعمر 19 عامًا يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، دورتموند أتاح ذلك له، لم يكن لدى أي شخص آخر فرصة للتعاقد معه، أنا متأكد تمامًا، بغض النظر عما يقولونه".
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