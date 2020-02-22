AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا: تعويضات عاجلة لذوي ضحايا هجوم هاناوي

السبت 22/فبراير/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مفوض ضحايا الإرهاب في الحكومة الألمانية إدجار فرانكه أمس، الجمعة، عن تقديم مساعدة مالية عاجلة للأقربين من ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي في هاناو الذي استهدف حانتي "شيشة".

وقال فرانكه في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "يمكن تقديم أموال من صندوق تعويضات الأحوال الصعبة خلال أسبوعين، حيث يحصل الأقربون من ذوي الضحايا وهم الزوج/الزوجة والأطفال والوالدان على 30 ألف يورو، والأخوة أو الأخوات على 15 ألفا". 

وأعلنت الشرطة الألمانية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، في عمليتي إطلاق نار بمدينة هاناو غربي البلاد. 

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار وقع في مقهيين للنارجيلة في هاناو، التي تبعد عن فرانكفورت نحو 20 كلم.

وقال متحدّث باسم الشرطة إنه تم إطلاق "عملية مطاردة واسعة النطاق" لإلقاء القبض على من أطلق النار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الألمانية: مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق النار غرب البلاد

الشرطة الألمانية: منفذ إطلاق النار في مدينة هاناو لا يزال طليقا

الشرطة الألمانية تعلن اعتقال منفذ إطلاق النار في هاناو

معه جثة أخرى.. العثور على منفذ إطلاق النار في ألمانيا ميتا داخل منزله بعد مقتل 11 شخصا

جهاز مكافحة الإرهاب الألمانى يحقق فى حادثى إطلاق النار قرب فرانكورت

بعد مقتل 11 شخصا.. ألمانيا تولي نيابة مكافحة الإرهاب مهمة التحقيق في إطلاق النار

ترشيحاتنا

أفراح الزمالك تتواصل عقب وصول بعثة الفريق إلى مطار القاهرة.. والحزن يخيم على لاعبي الأهلي وأبرزهم كهربا.. فيديو

عاتبه على هدم منزله.. سائق لودر يدهس مواطنا ويهرب بمنشية الصدر.. صور

الكويت تعلن إجراءات وقائية مشددة بعد انتشار كورونا في إيران

أخبار الفن.. سعر حفلة حمو بيكا فى أمريكا.. وشقيقة كارمن سليمان تتألق فى خطولتها

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

بعد غياب 34 عامًا.. مواطن مصري يعود من العراق إلى أرض الوطن

AdvertisementS

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

حمادة أنور: والد ياسر ابراهيم طلب عودت نجله للزمالك ولم أرد عليه

لن تتوقع.. نوع مهمل من بذور الفواكه يعالج جرثومة المعدة والنقرص

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

أحمد عادل وأمير عزمي عن حركة شيكابالا الخارجة : أهان شارة الزمالك

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

هاني حتحوت: الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على الزمالك

هل الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها حرام ؟.. مستشار المفتي يحسمها بكلمة واحدة

إعلامي تونسي: الزمالك لا ينتصر مع التحكيم العادل ولا يمكن مقارنته بكيان الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر