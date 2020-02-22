ألمانيا: تعويضات عاجلة لذوي ضحايا هجوم هاناوي

أعلن مفوض ضحايا الإرهاب في الحكومة الألمانية إدجار فرانكه أمس، الجمعة، عن تقديم مساعدة مالية عاجلة للأقربين من ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي في هاناو الذي استهدف حانتي "شيشة".





وقال فرانكه في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "يمكن تقديم أموال من صندوق تعويضات الأحوال الصعبة خلال أسبوعين، حيث يحصل الأقربون من ذوي الضحايا وهم الزوج/الزوجة والأطفال والوالدان على 30 ألف يورو، والأخوة أو الأخوات على 15 ألفا".





وأعلنت الشرطة الألمانية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، في عمليتي إطلاق نار بمدينة هاناو غربي البلاد.





وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار وقع في مقهيين للنارجيلة في هاناو، التي تبعد عن فرانكفورت نحو 20 كلم.



