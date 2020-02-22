كورونا يصيب أسعار الذهب العالمية ..فيديو

قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة "إيجبت جولد"، إنه رغم انخفاض سعر الدولار في الأيام الماضية لكن سعر الذهب ارتفع بنسبة 55%.





وأضاف رئيس مجلس إدارة "إيجبت جولد"، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار ارتفاع سعر الذهب خلال الأعوام القادمة حتى يصل إلى 1923 جنيهًا، وذلك بعد انهيار الاقتصاد الصيني.





وأشار مصطفي نصار، إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي استثمار فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الاقتصاد الورقي ليس مضمونًا بقدر الذهب.



و استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت 22-2-2020، في مصر على ارتفاعات أمس، الجمعة، للأسعار العالمية مسجلة 1608 دولارات للأوقية.



وسجّل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة فى مصر 697 جنيهًا للجرام، مع تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني على التوالي، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.