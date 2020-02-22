شاهد.. آلاف السائحين يشاهدون لحظة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

توافد آلاف السائحين اليوم إلى أسوان، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك الفرعوني رمسيس الثانى في أبي سمبل.





وتعد ظاهرة تعامد الشمس أحد الظواهر الفلكية النادرة، التى سجلها المصريون القدماء بأبو سمبل، وتتكر ر تلك الظاهرة مرتين كل عام مرة فى 22 فبراير، ومرة فى أكتوبر على معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان.



