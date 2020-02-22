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شاهد.. آلاف السائحين يشاهدون لحظة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

السبت 22/فبراير/2020 - 12:02 م
تعامد الشمس على قدس
تعامد الشمس على قدس الأقداس
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اسراء صبري
توافد آلاف السائحين اليوم إلى أسوان، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك الفرعوني رمسيس الثانى في أبي سمبل.

وتعد ظاهرة تعامد الشمس أحد الظواهر الفلكية النادرة، التى سجلها المصريون القدماء بأبو سمبل، وتتكرر تلك الظاهرة مرتين كل عام مرة فى 22 فبراير، ومرة فى أكتوبر على معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان.

وتبدأ تلك الظاهرة مع بزوغ الشمس بمدينة أبوسمبل فى الساعة السادسة و20 دقيقة صباحًا، حيث تخترق أشعة الشمس مدخل المعبد الكبير للملك رمسيس متسللة إلى ممر المعبد بطول 66 مترًا تقريبًا، حتى تصل إلى قدس الأقداس بنهاية الممر، لتتعامد الشمس عليه.

وتستمر هذه الظاهرة لمدة 20 دقيقة فقط، لتبرهن للعالم على مدى روعة وتقدم الحضارة المصرية.
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