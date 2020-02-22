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تكنولوجيا

بعد إطلاقه.. تعرف على مزايا تحديث أندرويد 11

السبت 22/فبراير/2020 - 04:40 م
بعد إطلاقه.. تعرف
بعد إطلاقه.. تعرف على مزايا تحديث أندرويد 11
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ندى على

أطلقت جوجل منذ أيام قليلة تحديثها لهواتف الأندرويد  Android 11 " أندرويد 11"، وبدأت بتطبيقه على هواتف Pixel 2 وغيرها ، حيث ستعمل على تعميمه لاحقا على كل هواتف أندرويد. 

وذكر موقع WCCFtech أهم المزايا التى ستتمتع بها الهواتف التى ستحصل على تحديث أندرويد 11، ومن بينها خاصية تعد الأكثر أهمية وهى screen recording  وهى عبارة عن أن المستخدم بإمكانه أن يحفظ كل البيانات والمعلومات التى يريدها عن طريق تسجيلها على هذه الخاصية. 

وسيكون على المستخدمين بعد الضغط عليها قول Start Now  أو "إبدأ الآن" ثم قول أو تسجيل ما يريده المستخدم وستقوم الشاشة بتسجيل كل الكلام ثم حفظه على صورة بهئية تشبه  screenshot. 

وكانت جوجل قدمت خاصية screen recording في التحديث السابق Android 10 ، ثم قامت بتوقيفها. 

ومن المزايا الأخرى التى يقدمها تحديث Android 11 هى خاصية Touch Sensitivity وهى خاصية تعمل على تسريع الشاشة بشكل كبير عن اللمس عليها، وظهرت Touch Sensitivity في هواتف سامسونج، ولكنها ستظهر في التحديث الجديد Android 11 بصورة أفضل. 

وفي وقت سابق كشف موقع Pocket-lint أن  جوجل تعمل على تطبيق خاصية جديدة على كل هواتف Pixel تسمى Call Screen ستمكن المستخدمين من معرفة ماذا يريد المتصلين بهم. 

ويمكن للمستخدمين عن طريق خاصية Call Screen أن يقوموا بحظر أو الإبلاغ عن المتصلين الذين لايريدون الرد عليهم مثل الأشخاص غير المرغوب فيهم أو الشركات التى تتصل بخصوص عروض معينة غير مناسبة.

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