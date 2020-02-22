حكم تحميل الكتب من النت مجانا.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

حكم تحميل الكتب مجانا؟.. سؤال يتردد على أذهنة البعض، وأجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تحميل الكتب من النت مجانًا، حيث إنه متاح تنزيلها بإباحة الناشر ذلك بعدم الحذر.





وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: "ما حكم تحميل الكتب من النت مجانًا؟"، أن تنزيل الكتب من النت أمر جائز شرعًا إذا كان الغرض من تنزيلها الانتفاع بقرائتها وليس طبعها وبيعها دون وجه حق.

وأضاف أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يأثم من يقوم بتحميل الكتب من النت، وذلك لأنه يشبه من يجد الماء أثناء سيره فيشرب؛ وهذا يباح له شرعًا.

حكم تحميل الكتب من الإنترنت دون إذن صاحبها

وفي ذات السياق، ورد سؤال من شخص إلى صفحة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: "ما حكم تحميل كتب من الإنترنت بدون إذن كاتبها؟".





وأجاب الدكتور على جمعة قائلا: إذا كان الكتاب متاحا على الإنترنت ومتاح تنزيله "download" للجميع فهنا يجوز لك ولكن للاستعمال الشخصي، أما أن تحمله على سيديهات أو فلاشة وطباعته وبيعه للجمهور فهذا حرام ولا يجوز شرعا.

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