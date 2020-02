مش أشقر.. هنا الزاهد تكشف لون شعرها الحقيقي .. فيديو

نشرت الفنانة هنا الزاهد، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت "هنا"، بإطلالة شتوية في السيارة وهي ترتدي هاي كول أسود، ونسقت مكياجاً خفيفاً من خلال اعتمادها علي الماسكرا التي تميز إطلالاتها.





واستعرضت في إطلالاتها شعرها الكيرلي من خلال رفعه إلى الجانب بيدها، وهي تنظر إلى الكاميرا وتبين في الفيديو لون شعر هنا الزاهد الحقيقي وليس الأشقر الذي تظهر به.





وظهرت أطراف شعرها ولونه الحقيقي البني الغامق بعد رفع شعرها للأعلى في الفيديو، وانهالت التعليقات علي هنا بعد نشرها للفيديو.





وكتبت هنا في تعليق علي الفيديو:

" When boredom Kills 🙈 have a good positive day everyone.."