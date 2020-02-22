عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

قررت المحكمة الدولية الرياضية تغريم نادى الإسماعيلى 20 مليون جنيه فى أزمة لاعبه السابق إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز الحالى، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حاليًا فى دورى القسم الثانى.





حيثيات الحكم جاءت بعدة أحكام وهي : تغريم الإسماعيلى 750 ألف دولار قيمة نصف العرض الذى تقدم به نادى نجوم المستقبل لشراء ابراهيم حسن ،و تغريم الإسماعيلى 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى فى عقد شراء ابراهيم حسن من نادى المستقبل ، وتغريم الدراويش ايضا 6 آلاف فرنك سويسرى قيمة فتح باب القضية ،واخيرا تغريم النادي 75 % واتحاد الكرة 25 % قيمة لم تحدد بعد، وهى قيمة انعقاد وتكلفة جلسات القضاة خلال نظر القضية





يعود أصل الواقعة إلى يوم 13 مارس 2019 بعدما تقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيها على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك من صفوف الإسماعيلى وكان معارًا من النجوم.





وكانت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذي حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.





ولعب إبراهيم حسن فى نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع الموسم الجارى 2018 –2019.





وفى وقت سابق قام محمد الكلية، أمين صندوق النادى الإسماعيلى والقائم بأعمال المستشار القانونى للقلعة الصفراء بتقديم المستندات التى تؤكد صحة موقف الدراويش فى شكوى نادى النجوم بسبب انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك للمحكمة الدولية الرياضية، وكان محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، تقدم بشكوى ضد النادي الإسماعيلي إلى المحكمة الرياضية الدولية، بشأن أحقية النجوم فى الحصول على 500 ألف دولار، مقابل انتقال إبراهيم حسن لاعب النجوم والإسماعيلى السابق إلى القلعة البيضاء.





واستند الطويلة فى شكواه إلى العقد المبرم بينه وإدارة الإسماعيلى خلال انتقال اللاعب للإسماعيلي، والذى ينص على حصول نجوم المستقبل على 50% من قيمة انتقاله لأى نادٍ.