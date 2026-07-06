قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف التفاصيل
أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب
معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف
الرئاسة التركية: ترامب يزور أنقرة غدا لحضور قمة الناتو
الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الصباغ 3 أشهر في واقعة الإساءة لـ أم كلثوم
مصر تؤكد دعم جهود إصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للجامعة العربية
روني : فيفا ارتكب عارًا بقرار رفع إيقاف بالوجون
زيوت الطعام تتراجع .. وكرتونة البيض ترتفع .. أسعار السلع اليوم الاثنين
بعد اتهامات لم يسلم منها.. أحمدي نجاد يظهر في جنازة خامنئي
الحرب على فيفا .. كيف أشعل قرار بالوجون تمردًا عالميًا ضد إنفانتينو؟
سريلانكا .. مقتل 25 شخصًا وإصابة 100في اشتباكات عنيفة داخل سجن
الجنيه الذهب يتحرك .. هل عاد المصريون للتحصن بالمعدن الأصفر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

Gates Developments وسيمنز توقعان مذكرة تفاهم| حسن نصر: خطوة لبناء مجتمعات عمرانية أكثر كفاءة

جيتس
جيتس
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة Gates Developments توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة  سيمنز العالمية، الرائدة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الذكية، وذلك بهدف دراسة فرص التعاون في تطوير البنية التحتية الذكية و الحلول الكهربائية بمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تبني أحدث التقنيات العالمية في القطاع العقاري.


وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كلا من حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments والسيد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز والمهندس حسن كامل عضو مجلس الادارة وعدد من قيادات الشركتين، في إطاررؤية مشتركة تستهدف دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية دخل المشروعات العمرانية، بما يواكب المتغيرات العالمية في مجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية.


وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري تحولًا كبيرًا نحو المشروعات الذكية والمستدامة، حيث أصبحت كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة من أهم المعايير التي يعتمد عليها المستثمرون والعملاء عند اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على دراسة وتطوير فرص التعاون في تصميم شبكات التوزيع الكهربائية، وأنظمة إدارة الطاقة، والحلول الرقمية الذكية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين استغلال الطاقة داخل المشروعات العقارية..


وتستهدف Gates Developments من خلال هذا التعاون تعزيز مفهوم المجتمعات العمرانية الذكية، وتطوير بنية تحتية تعتمد على أحدث الأنظمة الكهربائية والتكنولوجية، بما يضمن تقديم مشروعات أكثر كفاءة واعتمادية واستدامة.


وأكد حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments: تؤمن الشركة بأن مستقبل التطوير العقاري لم يعد يعتمد فقط على الموقع أو التصميم أو جودة التنفيذ، وإنما أصبح يرتكز بصورة أساسية على التكنولوجيا وكفاءة البنية التحتية والقدرة على تقديم تجربة متكاملة ومستدامة للعملاء.


وأضاف: تأتي شراكتنا مع سيمنز في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى دمج أحدث الحلول العالمية داخل مشروعاتنا، بما يضمن توفير أنظمة كهربائية ذكية وعالية الكفاءة، ويسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية.


وأوضح أن الشركة تتبنى رؤية طويلة الأجل لتطوير مشروعات تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير المدن الحديثة، وهو ما تسعى الشركة إلى تطبيقه داخل مختلف مشروعاتها الحالية والمستقبلية.
وأضاف:  نسعى إلى تقديم منتج عقاري متطور يواكب المعايير العالمية، ويمنح العملاء تجربة مختلفة تعتمد على الكفاءة والاستدامة والتكنولوجيا، وهو ما يجعل التعاون مع سيمنس خطوة مهمة ضمن خططنا المستقبلية.


وأختتم حسن نصر أن دمج الحلول الذكية في البنية التحتية للمشروعات يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصول العقارية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على العملاء والمستثمرين.


علي الجانب الأخر أكد السيد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز أن التعاون مع Gates Developments  يمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرات العالمية والرؤية التطويرية الطموحة داخل السوق العقارية المصرية.


حيث تتمتع سيمنز بخبرة عالمية طويلة في مجالات البنية التحتية الذكية وإدارة الطاقة والحلول الرقمية، ونسعد بالتعاون مع Gates Developments لدراسة وتطبيق أحدث التقنيات التي تسهم في تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة.


وأضاف: تشهد المدن الحديثة تحولًا متسارعًا نحو الأنظمة الذكية، وأصبحت الرقمنة وإدارة الطاقة من العناصر الأساسية في تصميم وتشغيل المشروعات، وهو ما يجعل هذه الشراكة خطوة مهمة لدعم مستقبل التنمية العمرانية الذكية.

وأشار إلى أن الحلول الرقمية وأنظمة إدارة الطاقة أصبحت تمثل أداة رئيسية لتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، ودعم أهداف الاستدامة وتقليل البصمة البيئية للمشروعات.


وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل بداية لشراكة استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة البنية التحتية وتعزز مفاهيم الاستدامة والتحول الرقمي داخل القطاع العقاري.


وتعكس هذه الخطوة توجه Gates Developments نحو التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير مشروعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وتواكب التطورات العالمية في مجالات الطاقة الذكية والبنية التحتية المستدامة.
كما تؤكد الشراكة التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء والمستثمرين، من خلال تطوير مجتمعات عمرانية أكثر كفاءة واعتمادية واستدامة، تدعم جودة الحياة وتواكب متطلبات المستقبل.


 

جيتس سيمنس شركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

توتنهام

توتنهام هوتسبير يعلن ضم نجم نيوكاسل يونايتد

محمد صلاح

ديفيد مويس: جماهير إيفرتون سعيدة برحيل محمد صلاح عن ليفربول

البرتغال وإسبانيا

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بالصور

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

انتشار الثعابين
انتشار الثعابين
انتشار الثعابين

طبيب بيطري يكشف السبب الحقيقي لظهور الثعابين بكثرة في المحافظات.. وطريقة واحدة فعالة للحد من انتشارها

الثعابين
الثعابين
الثعابين

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد