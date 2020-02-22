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مرأة

روجينا تبهر متابعيها بـ لوك جديد على إنستجرام

السبت 22/فبراير/2020 - 09:08 م
الفنانة روجينا
الفنانة روجينا
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رضوى حسام
شاركت الفنانة روجينا جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت روجينا بالصورة بنيو لوك حيث قامت بتغيير لون شعرها البني للون الأسود القاتم.

وظهرت روجينا بإطلالة أنيقة اعتمدت فيها على مكياج جريء يحدد ملامحها الجذابة وملائم لبشرتها مع احمر الشفاه وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها لإبراز جمالها.

يذكر أن روجينا بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنس" الذى سيتم عرضه فى رمضان 2020.

المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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Soon#Stylist @saeedramzi # jewelry @js_jewlery_byengyfayad

A post shared by Rogena (@rogenaofficial) on

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