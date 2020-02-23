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تعليم

اليوم ...جامعة عين شمس تطلق قافلة تنمية شاملة لحلابيب وشلاتين وأبو رماد

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:04 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية القافلة التنموية الشاملة لشلاتين وابورماد وحلايب أيام" ٢٣- ٢٤-٢٥" فبراير ٢٠٢٠ تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وتنسيق ا.د. أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس و ا.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش.

وتشمل عيادات القافلة العديد من التخصصات الطبية من بينها" الباطنة العامة و الرمد و الأطفال و الأنف والاذن و الحنجرة و الجلدية والنساء و طب الأسنان و الأشعة بالإضافة إلى عيادات للجراحة العامة و مناظير الجهاز الهضمي إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم الأدوية بالمجان.

وتضم فاعليات القافلة التى تستمر على مدار ثلاثة أيام عدة انشطة تحت اشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف ا. سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون القطاع حملات توعية لأهالى شلاتين حول كيفية الوقاية والعلاج والتعامل مع مريض فيروس سى وسوء التغذية و مشكلات المراهقة المختلفة، كما يتم توزيع الف بطانية على أهالى المناطق كخدمة مجتمعية. وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يتم فتح عدد من فصول محو الأمية لمساعدة الأهالى للتحرر من الأمية.
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