محمد رمضان يتحدى: من يدعو لمقاطعتي نقطة في بحر جمهوري

قال الفنان محمد رمضان، إن حملات المقاطعة التي يتعرض لها على السوشيال ميديا غريبة جدا، مرددا: « أنا المقاطعة اللي اعرفها هي مقاطعة البضائع واللي احنا برضه في الآخر مبنعرفش نعملها».





وأضاف رمضان ساخرا خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، أن حملة المقاطعة موجهة، وكل من يدعو إلى المقاطعة نقطة في بحر جمهورى.





وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة، هاشتاج لمقاطعة الفنان محمد رمضان، وذلك على خلفية أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر وقرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء المهرجانات.









هاجم محمد رمضان عددا من الإعلاميين منهم محمد الباز، الذي وصف رمضان أنه نتاج العشوائيات والبلطجة.