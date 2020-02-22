الصحة الإسرائيلية تدعو لمنع الزوار من الدخول لمواجهة انتشار كورونا

نقلت وسائل إعلام عبرية عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها "على ما يبدو لا مفر من اغلاق الدولة أمام كل الزوار من دون الاسرائيليين نهائيا لمواجهة انتشار كورونا".





وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن 19 مصابًا بفيروس كورونا المستجد كانوا بين أعضاء الوفد الكوري الجنوبي الذي زار القدس وأربع محافظات بالضفة والداخل المحتل، بعد اكتشاف إصابات جديدة.





لكن الوزارة أكدت أنه تم تشخيص اصابة 9 مواطنين من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا المستجد كانوا قد عادوا مؤخرا إلى بلادهم بعد زيارة إلى إسرائيل.





ودعت وزارة الصحة في بيان كل من كان على قرب من اعضاء المجموعة الكورية، اي على مسافة اقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، ان يدخل الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما منذ اخر اختلاط كان له مع المجموعة وابلاغ وزارة الصحة بذلك.





وأضافت وزارة الصحة أنه كل من تظهر لديه اعراض المرض اي ارتفاع حرارة الجسم فوق 38 درجة، السعال، الضيق التنفسي، التوجه الى مركز طبي لتلقي العلاج مع ابلاغ وزارة الصحة مسبقا بذلك واتباع تعليمات الوزارة.



