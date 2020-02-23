اكتشفي أسرار قرمشة القرنبيط المقلي

الطريقة الأولى بالبيض:

خلطة قلي القرنبيط المقرمش: خليط من الدقيق والبقسماط واللبن والبيض والبقدونس والثوم والملح والكمون، حيث تغمس قطع القرنبيط المسلوق جيدا في هذه الخلطة ثم يقلى ،

كما يمكن الاكتفاء بتتبيله بطبقة من البيض المخفوق المتبل ثم البقسماط الناعم المبهر ثم قليه.