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أخبار العالم

الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات ومصابي كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الصين عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، وارتفاع الوفيات إثر المرض.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إنها سجلت 630 إصابة جديدة في إقليم هوبي، بؤرة انطلاق الفيروس، مضيفة أنها سجلت 96 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الإقليم، وارتفع بذلك إجمالي عدد وفيات كورونا في هوبي إلى 2346.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس "السبت" عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و 109 وفيات يوم أمس "الجمعة"، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76394 إصابة مؤكدة.


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