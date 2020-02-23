دراسة: مدرات البول المستخدم لعلاج ضغط الدم مرتبط بآثار جانبية خطيرة

قال الدكتور جورج هريبساك، الأستاذ فى كلية الطب جامعة (كولومبيا) في نيويورك إن مدرات البول التى تستخدم كأفضل الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، ولكن لا توجد دراسات عشوائية للمساعدة في تحديد الأفضل".





وتوصلت دراسة جديدة إلى أن المرضى الذين يتناولون مدرات البول الشائعة للمساعدة في خفض ضغط الدم قد يكونون في حالة أفضل من الإصابة بفعالية مماثلة ولكن أكثر أمانًا .





وتوصي الإرشادات الحالية لعقار (كلورثاليدون)، الذي يباع تحت اسم تجاري "تاليتون "، لاستخدامه باعتباره مدرا للبول السطر الأول.. لكن يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة يمكن تجنبها مع مدرات للبول آخرى مثل "هيدروكلوروثيازيد" يباع باسم "هيدروديوريل".





وقال الدكتور "جورج هريبساك"، رئيس قسم المعلوماتية الطبية الحيوية بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك: "يتم التعرف على مدرات البول كأفضل الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، ولكن لا توجد دراسات عشوائية للمساعدة في تحديد أفضل مدرات البول".





وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن المرضى الذين يتناولون عقار" الكلورثاليدون"، هم أكثر عرضة بثلاث مرات ، لمستويات منخفضة بشكل كبير من البوتاسيوم مما يتسبب فى خلل بوظائف الكلى ، بالمقارنة بالمرضى الذين يتناولون عقار " هيدروكلوروثيازيد".. وكان 6% من المرضى الذين يتناولون الكلورثاليدون منخفض البوتاسيوم ، مقارنة مع 2 في المئة من الذين يتناولون هيدروكلوروثيازيد.





كما وجد الباحثون أن المعدل ظل على حاله حتى مع انخفاض جرعات الكلورثاليدون .. وبالنسبة للدراسة الحالية ، راجع فريقه 17 عامًا من البيانات حول أكثر من 730،000 مريض عولجوا من ارتفاع ضغط الدم .. ووجدت الدراسة أن الدواءين كانا متساويين في الوقاية من الأزمات القلبية والدخول إلى المستشفى بسبب فشل القلب والسكتة الدماغية ، لكن الكلورثاليدون كان أكثر عرضة لخطر الآثار الجانبية.





وتشمل هذه الآثار الجانبية انخفاض البوتاسيوم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى إيقاعات القلب غير طبيعية. قليل الملح ، والذي يمكن أن يسبب الارتباك ؛ فشل كلوي؛ ومرض السكر النمط الثانى ونوع 2 من مرض السكر.. هذه ليست أول دراسة تشير إلى هذه الآثار الجانبية للكلورثاليدون .



