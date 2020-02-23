الإحصاء: 1.3% انخفاضاً في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليـوم ،الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2019

وأشار الجهاز الى أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 129.50خلال شهر نوفمبر 2019 (أولي) مقابل 131.20خلال شهر أكتوبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.3٪.





وأضاف هناك عدد من القطاعات شهدت ارتفاعا حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب - زجاج - اسمنت) 114.86 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 93.66 بارتفاع قدره 22.6% وذلك بسبب زيادة نسبة المبيعات.





تابع "بلغ الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته 45.99 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 44.79 بارتفاع قدره 2.7% وذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات.





وأوضح الجهاز القطاعات التى شهدت انخفاضا حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة فحم الكوك 6.69 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 12.43 بنسبة انخفاض قدرها 46.2 % وذلك بسبب إجراء عمرة سنوية لبعض الشركات لمدة 20 يوماً.



