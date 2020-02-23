الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء.. فيديو

قال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم الأحد، ومستمرة حتى الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، وقلة فترات سطوع الشمس، فضلا عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.





وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن غدا الاثنين ذروة موجة عدم الاستقرار، وستنخفض درجات الحرارة بصورة أكبر، وستزداد فرص سقوط الأمطار.





وأشار إلى أنه ستمتد الأمطار إلى سيناء ومحافظات الصعيد ومدن القناة، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بحذر على الطرق.





وأوضح ان الفرصة مهيئة لتكون السيول فى سيناء ومدن القناة، مشددًا على ضرورة الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق خلال فترة سقوط الأمطار.





وينصح خبراء الأرصاد الجوية، باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة تجاه سقوط الأمطار وبرودة الطقس والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء تام على الطرق.