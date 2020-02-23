وزيرة التضامن تزف بشرى لراغبي أداء الحج هذا العام

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن طلبات الحج يتم تقديمها عبر بوابة الحج المصرية الموحدة على الإنترنت، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا، مشيرة إلى أن هذا العام سوف تقل أسعار الحج لانخفاض سعر الدولار.





وأضافت القباج - في مداخلة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ - "أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة موجهة لحجاج الجمعيات الأهلية، حيث سيتم تلقي طلبات الجمعيات الأهلية اعتبارًا من اليوم وحتى 10 مارس المقبل، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات ولم توقع عليها أية مخالفات".





وأوضحت أن الوزارة تفتح الباب كل عام ما بين شهري ديسمبر ويناير لتقدم المشرفين الراغبين في الحج من المديريات والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن لدينا 4 مستويات للحج تبدأ من 100 ألف جنيه وأدنى مستوى 63 ألف جنيه.





وأكدت أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، والاستعداد الجاد بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة للحجاج، منوهة بأن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت مبكرًا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج، وفقًا للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى.



