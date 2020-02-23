AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. زيزي عادل برفقة والدتها

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
شاركت المطربة زيزي عادل جمهورها بمجموعة من الصور تجمعها بوالدتها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زيزي في الصور برفقة والدتها لتهنئها بعيد ميلادها وعلقت قائلة:"كل سنة وانتي طيبة يا أحن وأطيب وأجمل ماما في الدنيا كلها وربنا يخليكي لينا وياخد من عمري ويديكي".

وانهالت تعليقات محبيها على الصورة لتهنئة والدتها بعيد ميلادها متمنين لها دوام الصحة والعافية. 

يذكر أن آخر أعمال المطربة زيزى عادل أغنية "عالله تتهور" من كلمات وألحان زيزى عادل، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهى الأغنية التى تأتى بعدما طرحت آخر أغانيها "الرجالة" التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها في وقت سابق من العام الجارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ صورة نادرة| سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته

سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته

مي سليم برفقة شقيقها فى عيد ميلاده.. صورة

منة فضالي توجه رسالة لـ أشرف زكى بمناسبة العام الجديد

شيماء سيف تحتفل بالعام الجديد مع زوجها.. شاهد

مصطفى بسيط: كل سنة وانت طيب يا عم صلاح

ترشيحاتنا

سابت الشغل وبتنتقم.. دوافع خادمة لتصوير فيديو سيدة الطالبية العجوز

شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة

بعد الإشادة به .. طارق حامد يوجه رسالة لـ ميدو

فيديوجراف.. تعليق مفاجئ من أصالة عن طليقها

بشير الديك لـ صدى البلد: أقول لـ محمد رمضان مش كل واحد لونه أسمر يبقى أحمد زكي.. ولهذا السبب توقفت عن الكتابة.. فيديو

شاهد.. أول رد فعل من طارق حامد عقب أحداث مباراة السوبر المصرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الفن والرياضة.. عمرو دياب يتألق في حفل البروج مصر.. صور

30 ألف جنيه تخفيض أسعار سوبارو subaru في مصر.. صور

تجمع بين الأناقة والاحتشام.. 10 إطلالات لـ حنان مطاوع فى عيد ميلادها