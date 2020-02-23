شاهد.. زيزي عادل برفقة والدتها

شاركت المطربة زيزي عادل جمهورها بمجموعة من الصور تجمعها بوالدتها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت زيزي في الصور برفقة والدتها لتهنئها بعيد ميلادها وعلقت قائلة:"كل سنة وانتي طيبة يا أحن وأطيب وأجمل ماما في الدنيا كلها وربنا يخليكي لينا وياخد من عمري ويديكي".





وانهالت تعليقات محبيها على الصورة لتهنئة والدتها بعيد ميلادها متمنين لها دوام الصحة والعافية.



